شددت إدارات التعليم على أهمية الاستعداد المبكر للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1446هـ، وعلى إعداد أعمال الاختبارات وتجهيزها وسيرها على الوجه الأمثل، وضبط العمليات الإجرائية والخطة الزمنية من الأحد 13 – 11 – 1446هـ إلى 24-11-1446هـ ويتم تشكيل لجان الاختبارات والرصد والتدقيق، وإعداد الأسئلة، ومفاتيح الإجابة، وتسليمها، وإعلان جدول الاختبارات، وإكمال رصد أعمال السنة لجميع الصفوف.ويتم من الأحد 27-11-1446هـ إلى 2-12-1446هـ، تطبيق الاختبارات الشفهية والعملية ضمن اليوم الدراسي، واستكمال مراجعة الدروس لجميع الصفوف الدراسية، ودراسة حالة الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق مهارات الحد الأدنى وإصدار قرار بذلك للصفوف الأول والثاني الابتدائي والأول تعليم مستمر، وإكمال إدخال درجات المواد ذات الجانبين ومواد التقويم المستمر لجميع الصفوف.فيما حدد البرنامج من الأحد 19-12-1446هـ إلى الإثنين 27-12-1446هـ، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث الدور الأول لجميع المراحل الدراسية والاختبارات المركزية للصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، وإغلاق درجات الدور الأول وإعلان النتائج وتسليم إشعارات الإكمال والتعثر وجدول اختبارات الدور الثاني، وحصر مواد التعثر للطلبة المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية.ومن الثلاثاء 28-12-1446هـ إلى 1-1-1447، اختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية، واستقبال طلبات تعديل الدرجات.وشدد التوجيه على أن جدول الاختبارات المركزية للصفوف وللمواد المستهدفة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يصدر من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، وسيبلغ في حينه.وبين التعميم أن الانتهاء من تقويم أداء الطلاب والطالبات في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثالث للصفوف الدراسية والصف الأول (تعليم مستمر)، والعمل على رصدها في نظام نور واستخراج النتائج قبل نهاية دوام يوم الخميس 1-1-1447هـ.وكشف التعميم ضرورة أن تلتزم المدارس غير المستهدفة بالتطبيق والمدارس التي يوجد بها طلاب مستثنون من تطبيق الاختبارات المركزية ببناء أسئلة اختبارات الصفوف والمواد وفق جدول المواصفات.ويستثنى من الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثالث برامج وأقسام التربية الخاصة ومدارس التعليم المستمر، وحالات طلاب وطالبات التربية الخاصة المرمزين في نظام نور بالمدارس التي ليس لديها برامج تربية خاصة، وهي صعوبات التعلم والعوق الجسمي والصحي وضعاف السمع والبصر. كما يستثنى من الاختبارات التوحد، الأداء العالي، فرط الحركة وتشتت الانتباه وحالات الطلاب والطالبات الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة وتشمل الطالب الموقوف في السجن/الإصلاحية، المريض ذا الظروف الطارئة أو المزمنة التي تمنعه من الحضور، والطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية، والدارسين المرابطين على الحدود، كما استثنت الطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي الكيماوي.وبين التوجيه أن الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي والصف الثاني والثالث، يتم تكليف المعلمين أو المعلمات بإعداد أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث والاختبارات البديلة واختبارات الدور الثاني والتعثر لنظام المسارات، ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة، عدا المواد المستهدفة بتطبيق الاختبارات المركزية المذكورة في البند ثالثاً مع الالتزام ببناء أسئلة اختبارات الصفوف والمواد وفق جدول المواصفات، وتطبيق ما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات 1444هـ.وتُجرى الاختبارات الشفوية ومواد التقويم التكويني يوم 27-11-1446هـ، لمدة ثلاثة أيام على أن تكون ضمن اليوم الدراسي (تشمل المواد الشفوية لطلاب الانتساب)، وكذلك الاختبارات التحريرية للمواد ذات الجانبين (العملي والشفوي/التحريري)، التي تتساوى أو تقل فيه درجة التحريري مع العملي والشفوي عن الدرجة المخصصة (الشفوي / العملي) لجميع المراحل الدراسية.وتبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد 19-12-1446هـ، للطلبة في جميع المراحل التعليمية، ويتم إعلان جدول الاختبارات النهائية قبل موعدها بوقت كافٍ، مع الالتزام بموعد اختبارات المواد المستهدفة بتطبيق الاختبارات المركزية المذكورة في البند ثالثاً، على ألا تتجاوز مواد الاختبار مادتين في اليوم الواحد، ومادة واحدة لطلاب /ات برامج ذوي الإعاقة.ويُسجل للطالب أو الطالبة المتغيب/المنقطع/ عن الاختبار (غائب) ولا يرصد له (صفر في نظام نور ولا يتم طي قيده، والمعلم أو المعلمة هم المسؤولون عن رصد نتائج التقويم المستمر ودرجات الاختبار النهائي في نظام نور.ولا يُعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب أو طالبة أدى الاختبار، ويحق للطالب أو ولي أمره طلب مراجعة ورقة الإجابة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتيجة، وتتولى إدارات التعليم بالمحافظات ومكتب التعليم الخاص ومكاتب التعليم متابعة إتمام إدخال الدرجات وإغلاقها للمدارس في كافة مراحل التعليم قبل نهاية دوام يوم الخميس 1-1-1447هـ.