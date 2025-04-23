رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حفل أهالي محافظة الخرج بمناسبة جولة سموه التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وأعرب في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة الخرج والالتقاء بالأهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة، سائلًا المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة في ما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.

وأكّد أن تدشين هذه المشاريع التنموية يأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بهذه المحافظة وأهلها، وضمان العمل بشكل ينعكس على جودة الحياة داخل المنطقة.

ولفت النظر إلى أن هذه المشروعات في محافظة الخرج ما هي إلا خير دليل على حرص القيادة على رفع التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المشاريع، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول بمنطقة الرياض ومحافظاتها إلى المستوى المنشود.

وبعد السلام الملكي، ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ كلمة أهالي المحافظة رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة الخرج والمراكز التابعة لها بزيارة سمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وقال: «عند الحديث عن مسيرة التنمية يبرز دور سموكم ودعمكم المتواصل، حيث شكّلت توجيهاتكم السديدة ومتابعتكم الدائمة ركيزة أساسية في دفع عجلة المشاريع التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات، وإن حرصكم المتواصل على تلمّس احتياجات المواطنين، ومتابعة كل ما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة، يأتي انطلاقًا من اهتمامكم العميق بخدمة المنطقة ومحافظاتها، وتعزيز جودة الحياة لمواطنيها».

عقب ذلك دشّن سموه مشروعات بلدية محافظة الخرج بتكلفة 47 مليون ريال، تشمل 18 مشروعًا، أبرزها مشروع تحسين الشوارع المحيطة بسوق الخضار المركزية، ومشاريع الإنارة الحديثة، ومشروع تطوير نفق الملك عبدالعزيز، ومشروع تركيب شواحن للسيارات الكهربائية، ومشروع تأهيل عدد من الطرق المحيطة بالمدارس والمساجد والحدائق.

ودشّن أمير الرياض فرع مركز مشاريع البنية التحتية بمحافظة الخرج الذي يهدف إلى رفع مستوى جودة البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري في المحافظة، وتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية في المحافظة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات تنسيق وتخطيط مشاريع البنية التحتية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ثم دشّن مشروع مبنى مكتب وزارة التجارة بمحافظة الخرج الذي يقع على طريق الملك فهد بمساحة إجمالية تبلغ 2,500 متر مربع الذي نفذ بتكلفة 11 مليون ريال.

وفي ختام الزيارة أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ الخرج ووكيل المحافظة المكلف ومسؤولو وأهالي المحافظة.