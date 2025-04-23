ناقش أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، وزير الإعلام سلمان الدوسري، آليات تنسيق الجهود بين إمارة المنطقة ووزارة الإعلام؛ لتعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول، ودعم المبادرات التي تُسهم في إبراز هوية المدينة المنورة كمركز حضاري وثقافي عالمي، وسُبل الارتقاء بالمشهد الإعلامي على المستويين المحلي والوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكد أمير المنطقة أهمية تبني مشاريع إعلامية تنموية تُظهر التطور المتسارع الذي تعيشه منطقة المدينة المنورة، وتُبرز ما تتميز به من عمق ثقافي وتاريخي، مشيداً بالدور الحيوي لوزارة الإعلام في تنظيم البيئة الإعلامية، ورفع مستوى الاحترافية في الأداء الإعلامي.من جانبه، أعرب وزير الإعلام عن شكره وامتنانه للأمير سلمان بن سلطان، على ما يوليه من اهتمام ودعم للقطاع الإعلامي، مشيراً إلى أن الوزارة عبر مختلف هيئاتها الإعلامية تعمل على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات النوعية في المدينة المنورة؛ لإبراز الإنجازات المتلاحقة والمشاريع الوطنية التي تشهدها المنطقة.