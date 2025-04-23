دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين المتواجدين في مدينة اسطنبول لأخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات قد تحدث نتيجة الزلزال الذي وقع اليوم في المدينة.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على «x»: «إِشارة إلى ما صدر من الجهات الرسمية في الجمهورية التركية بشأن الزلزال الذي وقع اليوم في بحر مرمرة، والذي شعر به سكان مدينة اسطنبول وبعض المناطق المجاورة».

وأضافت: «تأمل السفارة والقنصلية العامة من المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة إسطنبول ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي ارتدادات قد تحدث نتيجة الزلزال».

مؤكدة أهمية متابعة المواقع الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.