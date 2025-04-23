أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن نعمة التوحيد والعقيدة من أجلِّ النِّعم، وهي الرسالة العظيمة التي جاء بها سيّد الخلق عليه الصلاة والسلام، وتوارثها أصحابه الكرام من بعده، ثم حمل رايتها السلف الصالح، وأئمة وملوك الدولة السعودية منذ 300 عام، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله).

جاء ذلك خلال رعايته افتتاح ندوة «جهود المملكة العربية السعودية في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك»، التي أُقيمت بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وثمّن الأمير سلمان بن سلطان جهودَ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمبادرات التي تطلقها، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي امتداداً لتلك الجهود المباركة.

وألقى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند كلمة، أكد فيها أن من أعظم الموضوعات التي يُعتنى بها هو توحيد الله جل جلاله، مُبرزاً الجهود الجليلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في ترسيخ عقيدة التوحيد، ومكافحة الشرك والبدع والخرافات.

وأشار إلى أن المملكة قامت في منهجها ودستورها على التوحيد، كما يتجلى في نصوص النظام الأساسي للحكم، موضحاً أن هذا المنهج الراسخ هو الأساس العظيم الذي قامت عليه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله)، الذي كان له الأثر الأكبر -بعد توفيق الله- في نشر التوحيد وترسيخه، مما نعيش خيره ونعمه في وقتنا الحاضر.

وفي ختام كلمته، رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين (حفظهما الله)، ولأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، ورعايته هذه الندوة.

إثر ذلك، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة، محمد الشقيفي، في كلمته خلال افتتاح الندوة، أن هذه اللقاءات العلمية تمثل إحدى صور النعم التي منَّ الله بها على هذه البلاد المباركة، حيث تُعنى ببيان حق الله على عباده، ونشر البشارة لمن قام بذلك الحق، مؤكداً أن التوحيد هو أعظم الحقوق التي أمر الله تعالى بها.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة للهيئة تؤدي دورها التوعوي والوقائي في بيان الحق والدعوة إليه، وفق الأنظمة واللوائح، وبدعم سخي من القيادة الرشيدة، التي جعلت من حماية العقيدة وتطبيق الشريعة ركيزة أساسية من ركائز نظام الحكم في المملكة.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً يؤكد أن التوحيد هو الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية، وهو الركيزة الأولى التي بُني عليها نظام الدولة ومنهجها منذ تأسيسها.

وفي الختام، تسلّم أمير منطقة المدينة المنورة هدية تذكارية من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.