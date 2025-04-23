تطلق وزارة التعليم، الخميس القادم، المرحلة الرابعة والأخيرة من فرص النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية في عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي القادم، وتشمل المعلمين والمعلمات والتشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية.والمرحلة الرابعة التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الـ30 من أبريل الجاري فرص النقل فيها لتخصصات التربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية وبقية التخصصات الجامعية الأخرى.يشار إلى أن الوزارة، أطلقت فرص النقل في الـ7 من أبريل الجاري، ويتم تقديم الطلبات عبر الحسابات الشخصية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام «فارس» الإلكتروني، شملت المرحلة الأولى تخصصات العلوم والإدارة والتربية البدنية، فيما شملت المرحلة الثانية تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء، وتضمنت المرحلة الثالثة تخصصات الحاسب الآلي والاجتماعيات والتربية الفنية. ‏وتنطلق الأحد القادم، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1446هـ والذي يعد آخر الفصول الدراسية لهذا العام لطلاب وطالبات التعليم العام في مدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي والتي تستمر لمدة خمسة أيام.وشددت وزارة التعليم، على ضرورة أن تجرى الاختبارات خلال الحصص الدراسية لليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك خلل في الحصص الدراسية، مشيرةً إلى أهمية رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني وإعادة الاختبار للطلاب والطالبات المتغيبين بموجب عذر رسمي.