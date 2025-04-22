أكد الأمن العام بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتباراً من غد (الأربعاء) 25/ 10/ 1446هـ الموافق 23/ 4/ 2025، بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وشدّد الأمن العام على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، القاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

ونوّه بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج منصة «تصريح».