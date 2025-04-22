أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني انطلاق «تمرين الأمن السيبراني الخليجي الرابع» اليوم في الرياض، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف التمرين الذي يشارك فيه مختصو الأمن السيبراني بدول المجلس إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة، وبناء القدرات المتخصصة في المجال بدول المجلس، وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التعاون بشأن الموضوعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، ودعم العمل المشترك لحماية الفضاء السيبراني الخليجي.

واشتمل «تمرين الأمن السيبراني الخليجي الرابع»، على إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، لتمكين المشاركين فيه من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية.

ويأتي «تمرين الأمن السيبراني الخليجي الرابع» ضمن توجه إستراتيجي شامل لتعزيز التعاون بين دول المجلس في قطاع الأمن السيبراني لما له من دور محوري وأصيل في صناعة التنمية والازدهار، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات على هذا الصعيد بين دول المجلس، ومن ذلك اعتماد الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، وتدشين منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، المنعقد في الدوحة نوفمبر 2024.