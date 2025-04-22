استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وأُجريت لرئيس الوزراء الهندي مراسم الاستقبال الرسمية. وعقد ولي العهد ورئيس وزراء جمهورية الهند جلسة مباحثات رسمية. ورحب ولي العهد برئيس وزراء جمهورية الهند في المملكة، فيما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد. وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. عقب ذلك رأس ولي العهد ورئيس وزراء جمهورية الهند، مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وجرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام المجلس، وقّع ولي العهد ورئيس وزراء الهند على محضر اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي. عقب ذلك، عقد ولي العهد اجتماعاً مع رئيس وزراء جمهورية الهند. حضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان. فيما حضر من الجانب الهندي، وزير الشؤون الخارجية الدكتور جائش انكار، ومستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، والسفير لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، والوكيل الإضافي بوزارة الشؤون الخارجية أسيم مهاجان، والسكرتير الإضافي لرئيس الوزراء ديباك ميتال، والوكيل الإضافي بوزارة الشؤون الخارجية راندهير جايسوال، ومسؤول مهمة خاصة في مكتب رئيس الوزراء الدكتور هيرين جوشي، والسكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء فيفيك كومار، ونائب السكرتير في مكتب رئيس الوزراء الدكتور فيبين كومار، والسكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء نيدهي تيواري.