انطلقت في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، مناورات التمرين الجوي المختلط «علم الصحراء 2025» بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة وسيستمر لعدة أسابيع.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فيصل المرواني، أن الاستعدادات للتمرين نُفّذت باحترافية تامة، وفق معايير السلامة المعتمدة في التمارين العسكرية، وشملت هذه الاستعدادات عقد عدة مؤتمرات للتخطيط، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية.

وأوضح المقدم الطيار الركن فيصل المرواني أن مشاركة القوات الجوية في التمرين بستّ طائرات مقاتلة من منظومة «ف - ١٥ سي» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول المشاركة.

وأضاف قائد مجموعة القوات الجوية أن التمرين الذي يشارك فيه عدد من الدول بداية بالدولة المستضيفة الإمارات، قطر، البحرين، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وكوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، كومنولث أستراليا، الهند، المانيا، سيشهد تنفيذ عدة مناورات جوية مختلفة من أبرزها عمليات جوية مضادة دفاعية وهجومية، وعمليات الإسناد الجوي القريب، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي.