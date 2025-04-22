جسّدت ⁧‫جامعة جازان‬⁩ التزامها بدورها التنموي والمجتمعي، من خلال مشاركتها النوعية في «مهرجان الحريد» الـ21 بجزيرة فرسان، الذي دشّنه أمير جازان بمحافظة جزر فرسان.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من دور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع، وتعزيز حضورها في المناسبات الوطنية ذات الطابع البيئي والثقافي، مشيداً بإسهامات طلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وما يقدمونه من مبادرات تلامس صحة الإنسان وسلامة البيئة. وأضاف: نفخر بأن تكون جامعة جازان عنصراً فاعلاً في نجاح هذا الحدث الوطني، عبر كوادرها المؤهلة ومبادراتها المتنوعة التي تكرّس مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وشملت مشاركة الجامعة جهوداً متعددة تمثّلت في: فريق طبي وإسعافي متكامل من المستشفى الجامعي لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وتأمين سلامة الزوار والمشاركين، مبادرات توعوية متنقلة من الكليات الصحية، تضمنت فحوصات أولية، وتوعوية بالإسعافات الأولية، والسلامة البحرية، إضافة إلى عربة متنقلة لفحص الأسنان، وعرض علمي توعوي من كلية العلوم حول الحياة الفطرية والشعاب المرجانية بالتعاون مع مركز حماية البيئة والطبيعة، ومبادرة «بحرنا أجمل» بمشاركة فرق طلابية تطوعية ساهمت في نشر الوعي البيئي وتنظيف الشواطئ.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لرسالة الجامعة في توظيف المعرفة والموارد لخدمة المجتمع، وتعزيز الوعي البيئي والصحي ضمن رؤية تنموية شاملة تنسجم مع مستهدفات ⁧‫رؤية السعودية 2030‬⁩.