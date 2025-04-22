أكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت مساء اليوم (الثلاثاء)، هزة أرضية في الخليج العربي بلغ قدرها الزلزالي 4.36 درجة على مقياس ريختر، تبعد 66 كيلومتراً شرق مدينة الجبيل.

وأرجع المتحدث سبب هذه الهزة إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في منطقة الخليج العربي، التي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية.

وأوضح أبا الخيل أن هذه الهزة الأرضية تعتبر من الهزات الأرضية الأقل من المتوسطة، وأن الحدود السعودية لم تتأثر، والوضع آمن.