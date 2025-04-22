استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وفد مؤسسة كونراد أيدناور البحثية الألمانية برئاسة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور توماس فولك.

وجرى خلال الاستقبال، بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي، ومدير عام الإدارة العامة للدبلوماسية البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني المشرف على إدارة المنتديات والمؤتمرات الدولية الدكتور سليمان محمد العنبر، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب.