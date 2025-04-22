أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة الفيصل الأمير بندر بن سعود أن قطاع التعليم يحظى بدعم كبير ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً أن ما تحقق من تطور في التعليم يعكس رؤية 2030.جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة والحوسبة المتقدمة بجامعة الفيصل، مشيداً بتطور المناهج وتناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، مثنياً على ما حققته الجامعة من إنجازات محلية ودولية.من جانبه كشف رئيس الجامعة، الدكتور محمد آل هيازع، وضع حجر الأساس لمباني كليتي الهندسة والحوسبة المتقدمة، والقانون والعلاقات الدولية، بتكلفة تفوق 500 مليون ريال، ضمن المرحلة الثالثة من مشروعات استكمال الحرم الجامعي.وأشار إلى إدراج الجامعة في مبادرة "ريادة" واحتفالها هذا العام بتخريج أول دفعة في مسار صناعة الألعاب الإلكترونية.وأضاف أن طلاب الجامعة حققوا مراكز متقدمة في مسابقات عالمية، منها Global Game Jam وIEEEXtreme، إضافة إلى مشاركات في سباقات السيارات الدولية، وتوجيه مشاريع التخرج لخدمة القطاع الصناعي. وقال: أدرج 12 أستاذاً من الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2024.