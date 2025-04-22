شهد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية بالجامعة، والبالغ عددهم 3747 طالباً وطالبة، وذلك بمركز الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للمؤتمرات.

ونوه رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، في كلمته خلال الحفل بدعم واهتمام القيادة بالتعليم، مؤكداً أن تشريف أمير المنطقة للحفل يترجم اهتمامه بدعم مسيرة التعليم ويمثل تكريماً لخريجي الجامعة وحافزاً لهم لمواصلة التفوق والتميز.

من جهته أكد عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالعزيز عسيري أن عدد الخريجين بلغ 3747 طالباً وطالبة منهم 243 طالباً لدرجة الماجستير، و2656 لدرجة البكالوريوس، وحصل 329 طالباً وطالبة على مرتبة الشرف الأولى، و650 على مرتبة الشرف الثانية.