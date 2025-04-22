دشن محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، اليوم (الثلاثاء)، أسبوع البيئة 2025، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أبوعريش الدكتور ناصر مباركي.

ويأتي أسبوع البيئة هذا العام تحت شعار «بيئتنا كنز»، إذ ينفذ مكتب الوزارة خلال الأسبوع عددا من الفعاليات المواكبة لأسبوع البيئة، منها توزيع مادة علمية، وفيديوهات توعوية على مدارس المحافظة، بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة لتوعية الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة، وتشجير وزراعة 250 شتلة في مركز وادي مقاب والمدارس التابعة له والكلية التقنية للبنات، إذ وصل عدد الشتلات المزروعة في نطاق محافظة أبوعريش منذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء إلى ما يزيد على 10000 شتلة، كما سيتم تنفيذ حملة نظافة بالاشتراك مع طلاب الكلية التقنية بالتعاون مع بلدية محافظة أبوعريش في الحديقة العامة الشمالية.

وتتضمن الفعاليات تنفيذ ركن توعوي في أحد المولات بالمحافظة بمناسبة أسبوع البيئة، ويشتمل على هدايا توعوية ومسابقات رسم للأطفال تصب في التوعية البيئية.