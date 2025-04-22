استقبل رئيس جمهورية المالديف الرئيس الدكتور محمد معز، في القصر الرئاسي بالعاصمة ماليه اليوم (الثلاثاء)، إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، الذي يزور جمهورية المالديف ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف.

وأشاد رئيس جمهورية المالديف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم متواصل لجمهورية المالديف في مختلف المجالات، بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة من جهود شملت بناء المساجد، وتنظيم البرامج العلمية، وتوزيع المصاحف.

من جانبه أكد الشيخ الدكتور البدير، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز حضور أئمة الحرمين الشريفين في الدول الإسلامية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية والتواصل الثقافي والدعوي بين الشعوب الإسلامية.