بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والهند، إلى 1947، وشهدت تطوراً ملحوظاً على مرِّ العقود ومن أبرز المحطات التاريخية زيارة الملك سعود إلى الهند 1955م، وزيارة رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو إلى المملكة 1956م.كما شهدت العلاقات دفعة قوية مع زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند في 2006م، التي أسفرت عن توقيع «إعلان دلهي»، تلاه «إعلان الرياض» 2010م، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي آنذاك مانموهان سينغ، ما رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.وتُعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، في حين تحتل الهند المرتبة الثانية بين شركاء المملكة التجاريين. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنة المالية 2023- 2024م، نحو 42.98 مليار دولار أمريكي، وبلغت واردات الهند من المملكة 31.42 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى المملكة 11.56 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق.وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشمل الطاقة، والبتروكيماويات، والتعدين، والتكنولوجيا، والزراعة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية؛ أبرزها اتفاقيات بقيمة 9.32 مليار دولار في قطاعي المعادن والتعدين، شملت شركات هندية مثل «Vedanta»، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد.أجندة طموحةتُعدُّ هذه الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء مودي إلى المملكة، بعد زياراته عامي 2016 و2019م. ومن المتوقع أن يلتقي خلالها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وسيترأسان اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الذي أُنشئ 2019م.وتشمل أجندة الزيارة مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، والطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر.كما سيزور مودي مصنعاً في جدة للقاء العمال الهنود، في خطوة تعكس اهتمامه بالجالية الهندية في المملكة، التي تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية.رؤية 2030.. فرص واعدةفتحت رؤية المملكة 2030 آفاقاً واسعة لتعزيز الشراكة مع الهند، خصوصاً في قطاعات مثل الصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، والبنية التحتية. كما تتكامل هذه الرؤية مع مبادرة «فيكست بهارات 2047» الهندية، مما وفر أرضية مشتركة للتعاون في مشاريع استراتيجية، مثل ممر الهند- الشرق الأوسط- أوروبا، الذي أُعلِن خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي 2023م.وتُعد زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز مكانتهما على الساحة الدولية.كما تأتي الزيارة في ظل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية شاملة، دفعت العديد من الدول إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع حلفائها وجيرانها؛ بحثاً عن أسواق بديلة.