استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وبحث الجانبان، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، أمس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وترأسا اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين، وبحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، فيما حضره من الجانب المصري سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبوسريع، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي.