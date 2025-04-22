أعلنت إمارة منطقة القصيم، بدء تنفيذ 16 مشروعاً مائياً وبيئياً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تفوق 1.1 مليار ريال، بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.وتتضمن المشاريع شبكات مياه وصرف صحي بطول يتجاوز 1200 كيلومتر، إلى جانب محطات رفع مياه بسعة تشغيلية تبلغ ستة آلاف متر مكعب يومياً، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتوسيع نطاق التغطية في المناطق الحضرية والنامية.وأكدت الإمارة في بيانها الصادر، أن المشاريع تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.وتُولي إمارة القصيم، هذه المشاريع اهتماماً بالغاً، حرصاً على تلبية احتياجات الأهالي ودعم النمو العمراني والسكاني المتزايد في القصيم، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.