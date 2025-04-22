كشفت «سدايا»، أن منصة «ديم» -الحوسبة السحابية الوطنية- حققت نتائج نوعية على مستوى التحول الرقمي وكفاءة البنية التحتية التقنية في المملكة، إذ وفّرت ما قيمته 5.35 مليار ريال تم إعادة توجيهها نحو مبادرات تنموية وطنية، في خطوة تؤكد التزام المملكة بمسار رقمي فعّال ومستدام.وتُعد «ديم»، إحدى أبرز مبادرات سحابة الوطن الذكية، حيث قدمت حلولاً تقنية مرنة وآمنة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز جودة الخدمات الرقمية، وتخفيف الأعباء التشغيلية والتقنية على الجهات المستفيدة.ومن أبرز إنجازاتها دمج 266 مركز بيانات داخل المملكة، مما ساهم في خفض استهلاك الطاقة بمقدار 591 غيغاواط/‏‏ ساعة، والقضاء على نحو 335,600 طن من الانبعاثات الكربونية، ما يعكس بُعداً بيئياً واستدامة واضحة في توجهات البنية التحتية الوطنية.وتعكس هذه الأرقام البصمة الواضحة لـ«ديم» في دعم رؤية السعودية 2030، ومواكبة التوجهات العالمية في مجال الحوسبة السحابية والسيادة الرقمية، كما أُدرجت المنصة أخيراً ضمن المشاريع المرشحة لنيل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2025)، في اعتراف دولي بمستوى التقدّم والابتكار الذي تقوده سدايا على الصعيد الرقمي.وبين الاقتصاد، والبيئة، والخدمات، تقف «ديم» اليوم كأحد أعمدة التحوّل التقني الوطني، ليس بوصفها منصة فقط، بل كأداة إستراتيجية لتوفير الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتوطين التكنولوجيا.