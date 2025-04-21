أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز «مهرجان الحريد» في جزر فرسان.

وعبّر أمير منطقة جازان عن سعادته بمشاركة أهالي فرسان والزوار فرحتهم بالمهرجان، مبرزاً الحركة التنموية التي تشهدها محافظة فرسان كغيرها من محافظات المنطقة من تطور ونمو في شتى المجالات.

وفي نهاية السباق سلّم الأمير محمد بن ناصر الجوائز للفائزين في المسابقة.

حضر إطلاق المهرجان وكيل إمارة المنطقة الدكتور عيسى البناوي، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري، وعدد من المسؤولين والسياح وزوار الجزر والأهالي.

وكان أمير جازان قد التقى مشايخ وأهالي المحافظة ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها لفرسان يرعى خلالها حفل تدشين «مهرجان الحريد» السنوي للعام الحالي.

وألقى أمير المنطقة كلمة حمد الله تعالى فيها على نعمة الأمن الوارف والازدهار الذي تعيشه البلاد، منوهاً بما تشهده محافظة فرسان من تنمية وتطور في البنية التحتية والسياحية عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن الجزر ستشهد بمشيئة الله في المستقبل الكثير من التنمية والاستثمار والتطوير السياحي.

بعدها ألقى الشاعر إبراهيم مفتاح كلمة أعرب فيها عن سعادة أهالي جزر فرسان كافة بزيارة أمير منطقة جازان، وتدشين عدد من المشاريع التنموية ورعايته «مهرجان الحريد» للعام الحالي.

واشتمل الحفل على العديد من الكلمات والقصائد الشعرية وأوبريت «دانة وبحر» وعرض مرئي عن رحلة الحريد.

وفي نهاية الحفل كرم أمير جازان الجهات الداعمة والمشاركة.