خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتَي عزاء في وفاة رئيس دولة الفاتيكان البابا فرانسيس أخبار الاثنين 21 أبريل 2025 21:09 «عكاظ» (جدة) Okaz_online@ تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) Okaz_online@ بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتَي عزاء في وفاة رئيس دولة الفاتيكان البابا فرانسيس.أخبار ذات صلة القبض على مقيم ومواطن لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللةحائل تبتسم.. فهل أنت جزء من الحكاية ؟ خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء في وفاة البابا فرانسيس رئيس دولة الفاتيكان