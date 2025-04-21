أقامت جامعة جازان دورة تدريبية بعنوان «المنقذ المائي» ضمن مبادرة «برنامج مشروع المنقذ المائي»، بهدف إعداد متخصصين في الإنقاذ المائي والمساهمة في الحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الغرق، وتتضمن المبادرة تقديم ثلاثة برامج تدريبية، وهي: الإنقاذ المائي، واللياقة البدنية والصحة، والإسعافات الأولية.

وقدّم المدرب والخبير في الإنقاذ المائي الدكتور محمد بن علي آل جحني، عضو هيئة التدريس بكلية الفنون والعلوم الإنسانية ورئيس قسم التربية البدنية سابقاً بجامعة جازان، صباح اليوم، دورة تدريبية شارك فيها 20 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بمقر الجامعة في البرج الإداري.

وأوضح الدكتور آل جحني أن المبادرة تهدف إلى دعم جهود الجهات المختصة في حالات الكوارث الطبيعية، وتلبية حاجة المجتمع إلى أفراد مؤهلين للتعامل مع حوادث الغرق، إضافة إلى نشر ثقافة الإنقاذ المائي، واستثمار الطاقات البشرية المتاحة.

وذكر أن المبادرة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، من بينها زيادة أعداد المتخصصين في الإنقاذ المائي في مختلف مناطق المملكة، وتقليل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الغرق، وتعزيز الوعي لدى الأفراد والجهات المعنية بأخطار الغرق وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.