استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد بمكتبه، اليوم، النحّال وديع بن صالح اليامي؛ بمناسبة حصوله على شهادة المركز الأول كأفضل عسل سائل على مستوى العالم بمسابقة أفري كابي إكسبو العالمية التي أقيمت في سلطنة عمان، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني.

وهنأ أمير نجران اليامي بحصوله على الجائزة، موجهًا بتقديم جميع التسهيلات وسبل الدعم للنحّالين بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نضع هدفًا لتكون منطقة نجران مميزة في إنتاج العسل، وأن نسعى لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أمير نجران أن ما حصل عليه هو محل اعتزاز ويعكس ما تمتلكه نجران من مقومات متنوعة تخدم المشروعات الزراعية، مثمنًا دور الوزارة في الرعاية والاهتمام بفئة النحّالين.

من جهته قدّم المهندس الشهراني شرحًا عن المناحل في المنطقة، وما يقدمه فرع الوزارة للنحّالين من إرشاد وتوجيه وقروض.

فيما عبّر اليامي عن شكره لأمير المنطقة على تكريمه.