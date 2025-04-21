نظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مقره بمدينة الرياض، برنامجاً تدريبياً بعنوان «تحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا الإرهاب»، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، بمشاركة عددٍ من المتدربين من الدول الأعضاء.ويأتي البرنامج ضمن برامج منح المملكة، التي تشمل 46 برنامجاً تدريبياً تستهدف تأهيل مرشحي الدول الأعضاء، وتطوير مهاراتهم في المجالات المرتبطة بمحاربة الإرهاب.ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات التحليلية للمشاركين، والارتقاء بمهاراتهم في جمع وتحليل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالقضايا الإرهابية، بما يسهم في دعم وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.وأكد اللواء المغيدي أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعي التحالف الإسلامي؛ لبناء قاعدة معرفية متقدمة بين الدول الأعضاء، وتفعيل أطر التعاون والتكامل لمجابهة التحديات الأمنية والفكرية التي تفرضها التنظيمات الإرهابية.