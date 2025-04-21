تغلق وزارة الصحة غداً (الثلاثاء)، تسجيل الرغبات الوظيفية لترقيات الإداريين لشاغلي المراتب من الثانية وحتى التاسعة عبر منصة «مسار».وبينت أن تسجيل تقييم الأداء الوظيفي لعام 2024 بنظام موارد يشكل نسبة 50% من وزن المعيار، والأعمال التطوعية 20% من وزن المعيار وفق الجهات المعتمدة لديها؛ وهي المنصة الوطنية للعمل التطوعي ومنصة التطوع الصحي وجمعية نقاء وجمعية واعي، مشيرةً إلى أن الحد الأعلى 800 ساعة، والحد الأدنى بمعدل 40 ساعة، وتحتسب كل 40 ساعة بنقطة، إضافة إلى اقتراح مبادرة بعد تطبيقها وتحقيق الوفر المالي أو رفع كفاءة أداء الجهة بنسبة 7%، والحصول على شهادة التميز بنسبة 3%، على أن تحتسب الدورات التدريبية بنسبة 20% من وزن المعيار المحدد.وشددت وزارة التعليم، على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة في «مسار» قبل تحديد الرغبات، وفي حال وجود ملاحظات دعت الوزارة إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في المنطقة التابع لها لتصحيح البيانات الوظيفية عن طريق نظام توثيق التابع لـ«وزارة الموارد»، مشيرةً إلى أنه بعد انتهاء فترة الإعلان المحددة سيتم إقفال التقديم آلياً ولا يمكن التسجيل أو التعديل بعد ذلك، ويتم فتح خدمة رفع الوثائق عن طريق نظام موارد لمن حدد الرغبات الوظيفية بمنصة مسار بعد تاريخ انتهاء تحديد الرغبات ومراجعة الوثائق المسجلة في نظام موارد من جهة عمل الموظف. وعلى المتقدم والمتقدمة اختيار الوظائف المطروحة للإعلان حسب الرغبات الفعلية والمكانية، وكذلك مراعاة شمولها بالبدل من عدمه؛ لأنه لا يمكن التنازل عن الترقية أو إلغاء القرار بعد صدوره. وفي حال عدم ظهور وظائف مطروحة للترقية في سجل الموظف أو الموظفة في منصة مسار، فهذا يعني أن الموظف غير مؤهل للترقية أو لا توجد وظيفة مناسبة تتوافر لديه شروط شغلها. ولفتت الوزارة إلى أنه في حال التساوي بالنقاط تكون العناصر المرجحة هي: الأقدم بتاريخ المرتبة الحالية، فالأعلى بالمؤهل العلمي، فالأقدم بتاريخ الحصول على المؤهل العلمي، وأخيراً الأقدم بتاريخ التعيين على السلم العام (يوم - شهر - سنة). وتتم إجراءات المفاضلة والترشيح للترقية بمنصة مسار بشكل آلي دون تدخل بشري، مؤكدة أنه في حال الترقية تتم المباشرة آلياً في نظام موارد، وتكون المباشرة في جهة العمل الحالية.