يأتي تأكيد وزارة الحج والعمرة على وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1446 على تصريح حج عبر منصة «نسك» بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح)، والالتزام بالأنظمة والتعليمات من أجل المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة، وهو ما يستوجب من شركات ومؤسسات الحج والعمرة في الداخل والخارج التعاون مع الوزارة والجهات المعنية من أجل الوصول إلى حج آمن يمكِّن الحجاج من أداء نسكهم بيسر وسهولة، بدءاً من وصولهم إلى المملكة حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.وتبذل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جهوداً كبيرة من خلال أجهزة الدولة كافة لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، لتأتي تتويجاً للنجاحات في المواسم السابقة، وما تحقق من إنجازات أمنية وصحية وإسعافية وإسكانية ومواصلات يتحدث عنها القاصي والداني.وتمكنت المملكة في كل موسم من تحقيق النجاحات في تفويج وتأمين حجاج بيت الله في طواف قدومهم والوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة، في زمنٍ قياسي، لملايين الحجاج؛ ومن بينهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة ومن لا يعرفون مسالك الطرق، وهو ما يؤكد قدرة المملكة على إدارة الحشود وتأمين متطلبات ملايين الحجاج في وقت تعجز دول متقدمة عن تأمينها لعشرات الآلاف في موقع واحد.وتفاعلاً مع هذه النجاحات من أجل خدمة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومساهمةً مع الأجهزة المعنية، تأتي مسؤولية شركات ومؤسسات الحج والعمرة في تطبيق الأنظمة، والالتزام بما يصدر من إجراءات وتعليمات منظمة للحج، حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي من شأنها حماية موسم الحج من المخالفات.