إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية. (الهيئة)
إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية. (الهيئة)
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«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
حققت السعودية قفزة كبيرة في تقرير «مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025» في النسخة الثالثة عشرة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 17.55% في التقييم العام؛ لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصاداً عالمياً شملها التقرير، ما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورصد التقرير سلسلة من التحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة؛ أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عاماً، وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية إلى جانب تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية؛ ما أسهم في رفع التقييم العام للمملكة من 36.6% في 2019م، إلى 53.7% في 2025م، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.

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