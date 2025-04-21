تحت شعار «دربهم خضر»؛ الذي يقام ضمن فعاليات «أسبوع البيئة 2025»، وبحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير، دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، «مبادرة القائد الأخضر»، في خطوة رائدة نحو تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، حيث يسعى صندوق البيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات لحماية البيئة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية، ونشر ثقافة الاستدامة البيئية للطلاب والطالبات بجميع الفئات العمرية، من خلال برامج تعليمية تفاعلية ومبتكرة تجوب مدارس المملكة بجميع مناطقها تركز على تعزيز الوعي البيئي والتشجيع على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الابتكار من أجل المناخ، وتحفيز التحول الأخضر في المجتمع.