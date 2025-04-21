أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُلمي، عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا الصديقة، وذلك خلال لقائه، بمقر مجلس الشورى أمس، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية- السعودية نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور أوليفييه كاديك والوفد المرافق له. مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات ودعمها بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.من جانبه، نوه السيناتور أوليفييه كاديك بالقيادة العظيمة للمملكة وسعيها الدؤوب نحو تعزيز القيم والمبادئ السامية، ومن ذلك جهودها المشهودة في إحلال السلام في المنطقة والعالم، مثمناً الجهود المشتركة للمملكة وفرنسا في التحضير للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، لا سيما المتعلقة بالمجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.