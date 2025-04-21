بلغ عدد المدارس المتوسطة والثانوية التي تدرس اللغة الصينية في السعودية 174 مدرسة، فيما وصل عدد الطلاب والطالبات الدارسين للغة أكثر من 600 ألف طالب وطالبة.وبينت وزارة التعليم أنه تم ابتعاث 100 معلم للصين لدراسة اللغة، فيما تم استقطاب 171 معلماً ومعلمة من الصين للتدريس في مدارس المملكة. وأشارت إلى أنه تمّ إعداد مناهج تعليمية للغة الصينية بواسطة خبراء من المملكة والصين.يشار إلى أنّ قرار تدريس اللغة الصينية في المملكة جاء تنفيذاً لاتفاقية بين المملكة والصين؛ لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي.