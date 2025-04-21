كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، رؤية تحليلية عميقة تؤكد أن التمسك بالثوابت الوطنية يُعد أحد أقوى الأسلحة لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه. وأوضح، أن هناك حالة تضاد جوهري بين الانتماء للوطن، واختيار طريق التطرف والإرهاب، معتبراً أن أي تساهل أو تبرير للتعامل مع أطروحات المتطرفين من شأنه أن يُغذي مشاعر عداء، سواء بشكل ظاهر أو متخفٍّ تحت شعارات أيديولوجية مضللة.وبيّن المركز في تقريره المنشور، أن التنظيمات المتطرفة لا تؤمن بمفهوم الوطنية ولا تقيم لها وزناً، بل تسعى لاستبداله بانتماءات عقائدية وتنظيمية ضيقة، تُضفي على العنف والدمار طابعاً بطولياً زائفاً، إلى درجة تجعل من المتطرف يفاخر بمساسه بأمن وطنه واستهدافه لحياة مواطنيه، معتبراً ذلك إنجازاً يُسجل له في مسار خيانته المتواصلة.وأشار التقرير إلى أن الوفاء للثوابت الوطنية، والالتفاف حول قيم الاستقرار والتعايش والتعاون والسلام، يُمثل الرد العملي الأقوى ضد المشاريع المتطرفة، التي تبني وجودها على نشر خطاب الكراهية، والتحريض، واختلاق الأزمات، واستخدام النصوص الدينية بشكل مشوّه يخدم أجنداتها الأيديولوجية.وأكد «اعتدال»، أن الخطاب المتطرف لا يعيش إلا في بيئة من الفوضى والفراغ الوطني، ولذا فإن الحفاظ على المشاعر الوطنية، وتعزيز الولاء والانتماء، ورفض الانجرار خلف الشائعات والمزاعم المغرضة هو السبيل الحقيقي لتحصين المجتمعات من خطر التطرف. واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن المعركة مع الفكر المتطرف هي معركة وعي قبل أن تكون أمناً، وأن بناء جدار صلب من القيم الوطنية والوعي الجماعي هو الدرع الأقوى في وجه هذا الخطر العابر للحدود.التطرف ضد الوطنالمتطرف يرفض الانتماء الوطنييقدّم الولاء للتنظيم على حساب بلدهيفاخر بإيذاء وطنه ومواطنيهكيف يعمل التطرف؟يبث الكراهيةيحرّف النصوصينشر الشائعاتيحرّض ضد الدولكيف نحمي أنفسنا؟نتمسك بثوابتنا الوطنيةنرفض خطاب الكراهيةنواجه التضليل بالوعينحمي التعايش والاستقرار