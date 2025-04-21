وضع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حجر الأساس لمشاريع مبنيَي كلية الهندسة والحوسبة المتقدمة، وكلية القانون والعلاقات الدولية، ضمن المرحلة الثالثة من مشاريع استكمال الحرم الجامعي لجامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال.

جاء ذلك خلال رعاية أمير الرياض مساء اليوم، حفل تخريج طلبة الدفعة الأولى من كلية القانون والعلاقات الدولية، والدفعة الـ14 من كلية الأعمال في جامعة الفيصل في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل نائبة رئيس الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، ورئيس اللجنة التنفيذية الأمير بندر بن سعود بن خالد، ورئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع.

وبعد السلام الملكي، ومسيرة الخريجين والخريجات، بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ورفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمّن رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض للحفل ووضع حجر الأساس لمشاريع الجامعة.

ونوّه بما حققته الجامعة من إنجازات أكاديمية نوعية وإستراتيجية، منها اختيارها ضمن مبادرة «ريادة»، التي تهدف إلى دخول تسع جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول 2030.

وأكد آل هيازع أنه تمت إعادة هيكلة عدد من كليات الجامعة، واستحداث تخصصات نوعية جديدة، إلى جانب التوسع في برامج الماجستير والدكتوراه لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب إدراج 12 أستاذاً من الجامعة ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2024، في إنجازٍ يعكس مكانة الجامعة البحثية وتميّز كوادرها العلمية.

ثم شاهد أمير الرياض والحضور فيلماً قصيراً بعنوان (جامعة الفيصل.. حيث يصنع المستقبل)، وألقيت كلمة الخريجين التي ثمّنوا فيها رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض حفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن سعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلباً للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

عقب ذلك أُعلنت أسماء الخريجين والخريجات للعام الدراسي الحالي، ثم أدى الخريجون والخريجات القَسم، وتشرفوا بالتقاط الصور الجماعية مع أمير الرياض.

حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين وأولياء أمور الطلاب والطالبات.