في خطوة تنموية تجسد ثمار رؤية السعودية 2030، شهدت مدينة حائل وضع حجر الأساس لمشروع تطوير المنطقة المركزية، أحد أبرز المشاريع التي تمثل نقلة نوعية في قلب المدينة، بدعم وتمويل من برنامج جودة الحياة.

الزايدي: حائل تكتب فصلاً جديداً في التنمية

أكد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن المدينة تشهد تحولات كبرى وأنشطة اقتصادية متسارعة، تُترجم مشاركة مجتمعية حقيقية، وتجعل من حائل بيئة واقعية وملهمة للعيش والعمل والإبداع.

وقال: «نكتب اليوم فصلاً جديداً في سجل تنمية منطقتنا العزيزة من خلال منصات تنموية ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مضيفاً أن المشروع يُجسد بوضوح رؤية القيادة الرشيدة في إعادة صياغة أدوار المدن كمحركات تنموية متكاملة.

وأوضح الزايدي أن المشروع العملاق، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 700 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 268 مليون ريال، لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات الأساسية، بل يشمل تطوير البيئة العمرانية، ورفع جودة الحياة من خلال تعزيز التفاعل المجتمعي ونمط الحياة الصحي، مؤكداً أن المشروع يجمع بين جمال الماضي وطموح المستقبل، ويمثل مزيجاً متكاملاً من الأصالة والمعاصرة، بدعم مباشر من أمير حائل ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

البكر: المشروع سينعكس إيجاباً على السكان والزوار

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد عبدالله البكر عن فخره بالمشاركة في دعم مشروع تطوير المنطقة المركزية في حائل، قائلاً: «نسعد بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي، ونعتقد أنه سيكون نقلة نوعية تنعكس بشكل إيجابي على سكان المنطقة وزوارها على حد سواء».

وأضاف: «هذا المشروع يأتي امتداداً لنهج شامل أولته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في تنمية جميع مناطق المملكة، ويُكمل سلسلة من المشاريع في حائل، مثل أنسنة المدن، وتطوير المواقع التاريخية، ومنها قصر القشلة، لتكون المدينة أكثر إنسانية وجاذبية».