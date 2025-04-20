بدأ المزارعون في منطقة جازان بجني آلاف الأطنان من ثمار المانجو التي يتم إنتاجها من مختلف المزارع والتي تشهد تزايداً واضحاً في أعداد أشجار المانجو، إذ تجاوزت أعدادها المليون شجرة وبإنتاج 62 صنفا من فاكهة المانجو يتم توزيعها على الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاورة وصولاً إلى بعض دول العالم.

عدد كبير من أصناف المانجو تنتجه المزارع المنتشرة في محافظات جازان، باختلاف أصنافها وتنوعها من حيث الطعم والحجم والرائحة العطرية واللون ونسبة الألياف وكمية الإنتاج وموعد حصاده، فمن صنف الهندي والتومي والسوداني والجيلن إلى الزبدة والصنف المرغوب والمحبب للجميع صنف اللانجرا، بالإضافة إلى أصناف أخرى ذات جودة عالية تجود بها الأراضي الزراعية بالمنطقة حتى ذاع صيتها في المناطق الأخرى والدول التي تُصدر إليها.

وقال يحيى هادي النعمي، أحد مزارعي المانجو في جازان، إن موسم إنتاج المانجو في جازان يبدأ بشهر مارس، ويختلف موعد ذروة إنتاجها -بحسب الأصناف- كون العديد من الأصناف مبكرة في الإنتاج وأخرى متأخرة، مؤكدا أن زراعة المانجو والفواكه الاستوائية في منطقة جازان تحولت من التجربة الزراعية إلى التسويق العالمي، إذ أثبتت المنطقة نجاحاتها الزراعية، حيث تزرع في مزارع محافظات المنطقة سبعة أصناف من المانجو المصنفة ضمن العشرة الأفضل عالمياً.

وأضاف بأن منتجات أصناف الفاكهة في جازان تتميز بجودتها العالية وقدرتها التنافسية في مختلف الأسواق العالمية، كما تتميز بقدرتها على تحمل الشحن والتصدير والتي يحرص زوار المنطقة والمتنزهون على شراء كميات من المعروض في الأسواق كهدايا، خصوصا أصناف اللانجرا والهندي والتومي والسوداني والسنسيشن والبالمر، والأصناف المشهورة الأخرى.

وأشار النعمي إلى أن فاكهة المانجو تعد رافدًا اقتصاديًا قويًا للمزارعين، وأن نجاح زراعتها تشترط توافر عدة عوامل، حيث تعتبر شجرة المانجو البنت المدللة للمزارع وتحتاج إلى اهتمام كبير للشجرة أولها بتوفير الأراضي الزراعية المناسبة، وسقية المياه المناسبة للري والاهتمام والرعاية الكاملة بالشجرة من سماد ورش للمبيدات للقضاء على الآفات التي قد تقضي على الشجرة وثمارها وحتى يضمن بعد الله الحصول على أكبر كمية من المنتج.

وحث النعمي الشباب على الدخول في مجال المشاريع الزراعية سواءً من خلال الزراعة أو التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية للمنطقة، والتي تعد أحد منافذ البيع للمنتجات، خصوصا أن المزارع في محافظات جازان في حاجة للتسويق الإلكتروني والدور الذي يلعبه في توفير الوقت والجهد والمال وخفض التكاليف والشباب اليوم متمكن من التعامل مع وسائل التنقية من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية والتطبيقات.