اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على تقرير أعمال إدارة مرور المنطقة، المنفذة في أسبوع المرور الخليجي لعام 2025، تحت شعار «قيادة بدون هاتف».

وتضمن التقرير، الخدمات المرورية الإلكترونية المضافة حديثًا، والمخالفات المستحدثة في نظام الرصد الآلي، والرسائل التوعوية عبر اللوحات الإعلانية، وبرنامج زيارة المدارس التوعوي، ومسيرة أسبوع المرور الخليجي، إضافةً إلى برامج المعرض الأمني الذي تم تنظيمه في المنطقة بهذه المناسبة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه مدير شرطة منطقة نجران اللواء عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، يرافقه مدير مرور المنطقة، المقدم مبارك بن سعيد الوادعي.

وثمَّن أمير نجران خلال اللقاء، جهود الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على الأرواح، وتقليل نسب الحوادث من خلال تطبيق الأنظمة المرورية، وتنفيذ كل ما يساعد على تفعيل التعليمات والإرشادات على الطرق.