- العقلا: شراكة البنك العربي الوطني ودعمه لمهرجان الثقافات والشعوب كان له أطيب الأثر في النجاح المميز لنسخته الحالية - الراشد: دعم البنك للتجمع الحضاري والثقافي العالمي للمهرجان يعكس حرصه على المساهمة في نشر قيم المملكة الإنسانية ورسالتها الحضارية

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كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، البنك العربي الوطنيلشراكته الاستراتيجية لمهرجان الثقافات والشعوب في نسخته الـ 13، الذي دشّن فعالياته بتنظيم من الجامعة الإسلامية وحضور عدد من سفراء وقناصل الدول العربية والإسلامية لدى المملكة، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، يُمثّلها أبناء جنسياتها من طلاب الجامعة.

وجاء تكريم anb تقديراً لدعمه وشراكته الاستراتيجية للمهرجان لتمكينه بأن يكون وجهة تجمع العالم لعرض ثقافات وحضارات شعوبه، وتعزز قيم التعايش والسلام، إنسجاماً مع رؤية المملكة في تحقيق التواصل الثقافي والحضاري، وبما يعزز مكانتها كجسرٍ لالتقاء الشعوب.

وشهد المهرجان الذي أقيمت فعالياته على مساحة 28,000 متر مربع، تنفيذ أكثر من 150 فعالية ونشاطاً للأسرة والطفل والمجتمع و 100 جناح ثقافي وحرفي، في الوقت الذي تم فيه تخصيص فعاليات متنوعة كيوم للقهوة السعودية، ويوم للشاي، ويوم للمأكولات، ويوم للشعر العربي، إلى جانب تخصيص المهرجان لاحتفالية بعام الحرف اليدوية 2025، فيما استهدف المهرجان خلال نسخته الحالية استقطاب أكثر من 100 ألف زائر.

وقال رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلا في كلمته خلال الحفل: «إن النسخة الحالية من مهرجان الثقافات والشعوب تنبع من فكرة فريدة، ابتدعها وطورها أبناؤنا الطلاب، ونفذها منسوبو الجامعة، حيث شهدت هذه النسخة مشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، ينقلون من خلالها ثقافاتهم وعاداتهم ولغاتهم، لتنبثق رسالة السلام والعدل والوسطية التي أرادتها هذه البلاد المباركة حين رسمت أهداف هذه الجامعة العريقة».

وأعرب العقلا عن شكره وتقديره لشركاء النجاح للمهرجان وفي مقدمتهم البنك العربي الوطني anb لشراكته الاستراتيجية ودعمه السخي لأنشطة وفعاليات الجامعة ومن بينها هذا المهرجان، مما كان له أطيب الأثر في نجاحه على هذا المستوى المميز.

من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك العربي الوطني خالد الراشد عقب تسلمه الدرع التقديري من راعي الحفل، عن اعتزاز البنك بشراكته مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأن يكون جزءاً من هذا التجمع الحضاري والثقافي العالمي، ويسهم في إنجاح مستهدفاته في ترسيخ مكانة المملكة كنقطة التقاء للأمم والحضارات، ومنصة لتعزيز أواصر الإخاء والمحبة والتواصل بين الشعوب، وتنمية قيم التكاتف والانسجام الإنساني، وذلك انطلاقاً من دور البنك الداعم للدور التنويري الفاعل الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في نشر قيم المملكة الإنسانية ورسالتها الحضارية السامية.