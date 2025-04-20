بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بريس كلوتير أوليغي نغيما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.من جهة ثانية، صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 115 مقيماً، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.«عكاظ» تنشر أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق عبر الرابط www.okaz.com.sa.