حقق ثلاثة أكاديميين من جامعة الطائف، ثلاث جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وحصل أحمد سعيد الحريري على جائزة اختراع جهاز قياس التآزر الحركي البصري للقدمين؛ وهو عبارة عن جهاز يوفر طريقة لقياس مستوى التآزر الحركي البصري للقدمين، يخدم الأشخاص الذين تحتاج أعمالهم أو وظائفهم إلى درجة عالية من التآزر الحركي مثل طياري الطائرات العمودية، وقائدي المركبات الثقيلة، ولاعبي كرة القدم، وبعض العاملين على بعض الأجهزة والمعدات في المصانع، والجهاز يمكن استخدامه في الاختيار والانتقاء الوظيفي في الوظائف ذات العلاقة، وفي الترشيحات والمنافسات الرياضية كوسيلة تحدد أفضل الخيارات المُتاحة من المتقدمين لمثل هذه المهمات والوظائف، ويمكن استخدامه كوسيله للتشخيص الطبي لبعض وظائف المخ وإصابات الدماغ فهو يوفر وسيلة تشخيص طبي وتقييم وانتقاء مهني.كما حقق الدكتور عبدالله خلف العنزي، الميدالية الذهبية؛ وهي جائزة من اتحاد المخترعين الفرنسيين وأوروبا. ويتمثل اختراعه في جهاز تعقيم ذكي يعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية بدون تلامس، وقابل للتحول إلى طائرة درون لتعقيم الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ويحقق الجهاز كفاءة تعقيم تصل إلى 99.9%، ما يجعله حلاً لمواجهة تحديات انتشار العدوى، خصوصا في المستشفيات، والمدارس، ووسائل النقل العامة. ويستخدم أجهزة استشعار ذكية لضمان التشغيل الآمن، ويتوقف تلقائياً عند الكشف عن وجود أشخاص. ويعمل الجهاز ببطارية قابلة للشحن ويدعم التحكم عن بعد عبر تطبيق أو حاسوب، كما يتميز بتصميم قابل للتطوير والنقل، ولا ينتج الجهاز أي مخلفات كيميائية أو بيئية، ما يجعله صديقاً للبيئة ويعمل الجهاز على تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تفوق 35% مقارنة بالوسائل التقليدية، ويتيح فرصاً استثمارية واعدة في قطاع التعقيم الذكي.فيما حققت الدكتورة ريم الشهراني الميدالية الفضية عن اختراعها لجهاز كمبيوتر صغير مدمج لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.