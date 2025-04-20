شرعت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في تنفيذ الأعمال الموسمية لتجهيز المشاعر المقدسة لموسم الحج القادم قبل وقتٍ كافٍ من وصول ضيوف الرحمن للمملكة.وتأتي هذه التجهيزات والأعمال الميدانية المكثفة؛ إنفاذاً للتوجيهات بتقديم أفضل الخدمات لقاصدي البيت العتيق من الحجاج الذين سيفدون من جميع أقطار العالم، ومساعدتهم على تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة وحتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.وتتمثل الأعمال المنفذة في تجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات وصيانة أجهزة التكييف وتجديد أعمال البنية التحتية لخطوط الكهرباء والمياه والاتصالات ورفع مستوى جاهزيتها وكفاءتها.وتضمنت التجهيزات تركيب برادات مياه كبيرة وحديثة في الشوارع الرئيسية وصيانة دورات المياه المنتشرة في المشاعر وطرق المشاة، واستكمال أعمال الرصف والسفلتة للمشاريع الحديثة التي تم تنفيذها العام الحالي، علاوة على استكمال أعمال النظافة ووضع حاويات النفايات وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي في المخيمات والشوارع وأماكن تواجد الحجاج طوال فترة إقامتهم في المشاعر المقدسة.من جهة أخرى، بدأت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، في تشغيل قطار المشاعر عبر رحلات تجريبية لضمان الجاهزية اللازمة والتأكد من اكتمال أعمال محطات الإركاب التسع وجاهزية أنظمة التشغيل علاوة على جدولة الرحلات التي ستنفذ خلال موسم الحج.ونقل قطار المشاعر؛ الذي دشن في 2010م، في موسم حج العام الماضي أكثر من مليونين و200 ألف حاج عبر الرحلات المجدولة طوال فترة تواجد الحجاج في المشاعر المقدسة.