صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 115 مقيماً؛ لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: ياسر بن عبدالله بن محمد موسى، عمر عبد اللّه العبدالله، محمد حامد محمود عبد المتعال، محمد إبراهيم محمد أبو حجر، أحمد محمد رضوان علي بك، خالد أحمد علي بحول، خالد ياسين البديوي الخليفه، خالد وليد صندوقه، دريد صفا قاسم، سلطان أحمد محمد المهدي، صلاح الدين يحيى الدالاتي، طلال حسين الخياط، يونس عبدالله عثمان، عماد جبر برازي، إبراهيم علي أحمد حجر، عزيز إبراهيم العسكر الإسماعيل، رودورا أنتينور بونيو، محمود محمد صبري الجيتاوي، فهد سعيد حميد الخرساني، خالد حسن محمد جرب، حسين أحمد الحمادي، علي حسن عاشور، عبدالعزيز صالح أحمد مثنى، غالب عبدالله أحمد راجح، عبد العزيز صلاح فتحي بشير، أحمد خلاف أحمد الخليل، عبدالمغني حاجي زلمي صاحب جان، على زهير على يوسف، زايد بن دحان أحمد مبارك، ظاهر بن سلوم الكردي، عبدالسلام كايد الخوالده، عبد اللّه محمود الحلو، عزام ثابت المحمد، محمد حميد الصالح، مبارك محمد سالمين النهدي، ماجد عايش محمد الحسيني، عمرو عبدالنبي عثمان علي، محمد سعيد خليل أبوشندي، مروان عبدالكريم سالم عبدالله، نورا رفعت عبد ال الشربيني، هاني شويط صالح الحايطي، فادي عدنان الدرويش، رامي مضعان محمد أبوجليدان، منير سيف الدين أحمد علي، نبيل عبداللّه عرابي، سمير بن عبدالله بن لافي الريامي، معتصم علي يوسف عمر، عادل يونس بكري حسين، جهاد عزيز الحسين، عبدالله محمد غالب المجيدي، محمد مولوي غلام كريم بخش، محمد عبدالكريم الجاسم، بادي أحمد وهبي المبيض، عبدالمجيد جاسم الخلف، محمد عبدالودود البكري، سهيل طيب علي جيمة، سمير صادق شاة حمزة، مهيب أحمد عبدالله سالم، مريم أحمد جبر السنباني، نعمان محمد يعقوب شيخ، باسم علي دياب سليمان، سمير كمال خليل محمد، إبراهيم ناصر إبراهيم القيسي، محمد حيدر عباس الصوص، خالد ياسين سليمان الشبلي، أحمد عابد الغثوان، أحمد عمر الحداد، حسام محمود كناوي، محمد محمد سعيد عرابي، أحمد علاوي العلي، محمد علي الموسي، محمد صالح جسين إسماعيل، عبد القدوس قلزا محمد، رضا عبد الهادي عبدالفتاح الجبالى، أحمد عبداللّه محمد ناصر، عامر نفيد محمد رشيد، عبدالرحمن حاكي أحمد بكر، أيمن إبراهيم الكحلوت، محمد عماد هشام الدراج، عبدالملك سعيد علي راجح، فتحي محمد قايد الحميدي، راتب عبدالرزاق داود، حسام صالح حسين، محمد سفيان محمود زعرب، محمد محسن علي الحذيفي، محمد عاصم بشار الدروبي، محمد زكريا عطوه، محمد عبداللّه عيسى الماجد، سليمان علي سويلمة، عادل خالد سالم بارضوان، حاتم وفيق مسعود، ألفاف صالح إسحق، هاني المرزوقي إبراهيم بدوي، فهد محمد الهادي مصطفى، ياسر محمد بشير الهندي، محفوظ صالع نصر الهبوب، وليد محمود الجهماني، محمد حسن أبو رسان، عبدالله سمير محمد الهمي، وسيم هشام بيريص، عمر أبوصديق أبوالحسين، عبده رمضان عبده عزام، المهدي بن عبدالحفيظ فتيني، عبدالغني هادي محمد مقبل، فرمان اللّه فرمان اللّه رمداد خان، ميكائيل عبدالرزاق, حسن عبدالجواد حسين سليمان، رامي عبدالله محمد أبوالحسن، عبداللطيف سالم البشير، شيخ إدريس موسى محمد شيخ إدريس، محمد آدم عمر أبوبكر، باسل عبدالكريم أيوب الخيال، عماد مصطفى سليمان خالد، عادل عمر سالم باعطيه.