توالت ردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي مشيدة بالموقف البطولي الذي أثار إعجاب المجتمع، حالما أنقذ الممرض السعودي «علي علوش الأكلبي» حياة طفل كاد أن يفقدها اختناقاً؛ بسبب حريق اندلع في منزل بمركز «الثنية» بمحافظة بيشة. وكانت «عكاظ» قد تفردت بنشر الخبر في حينه بعنوان «فزعة الأكلبي تنعش طفلاً تعرض لاختناق» حيث اندلعت النيران في غرفة داخل المنزل، مما أدى إلى اختناق الطفل. وبفضل الله ثم سرعة استجابة الأكلبي وشجاعته، تمكن من إنقاذ الطفل الذي توقف عنده النبض والتنفس، مما جعله يحظى بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تصدر اسم الأكلبي منصات التواصل، حيث أشاد المغردون بتصرفه البطولي، مطالبين الجهات المعنية بتكريمه رسمياً تقديراً لشجاعته ومهنيته العالية.

وقد نشر الحساب الرسمي بمنصة X لتجمع عسير الصحي فيديو تضمن حكاية لموقف الممرض الاكلبي.

يُذكر أن الأكلبي يعمل في القطاع الصحي بمحافظة بيشة، ويُعرف بتفانيه في عمله. هذا الحادث يُسلط الضوء على أهمية التدريب والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، ويعكس الدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في المجال الصحي في حماية الأرواح.