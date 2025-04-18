أوضحت الإدارة العامة للمرور أن اليوم الجمعة (18/ 4/ 2025م) نهاية فترة تمديد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) من قيمة المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م، الساعة الـ(11:59) مساءً.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع الاستفادة من فترة التمديد المتبقية وسداد المخالفات المرورية، من خلال سداد إجمالي المخالفات دفعة واحدة أو سداد كل مخالفة على حدة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ونوّهت الإدارة العامة للمرور بأنه اعتبارا من تاريخ 19/ 4/ 2025م ستعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية قبل التخفيض، داعية قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.