أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري أنه تم دعم الخدمات الإسعافية في المنطقة بفرق التدخل السريع، لسرعة مباشرة الحالات الطارئة قبل وصول الفرق الإسعافية، وتحسين سرعة الاستجابة للمستفيدين من الخدمة الإسعافية. وكان فرع هلال عسير قد استقبل 20,094 بلاغاً إسعافياً خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك عبر مركز الترحيل الطبي وغرفة القيادة والتحكم، حيث تنوعت البلاغات ما بين حوادث مرورية، وحالات مرضية، وأزمات تنفسية، وحالات أخرى، فيما تعاملت معها الفرق الإسعافية حسب البروتوكولات الطبية المتبعة في الهيئة. وأكدت الهيئة أن طواقمها الإسعافية تضم نخبة من أطباء، وأخصائيين، وفنيي طب الطوارئ المؤهلين تأهيلاً عالياً، ومدربين على أحدث الأساليب في التعامل مع الحالات الطارئة. وتستقبل غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم البلاغات عبر الرقم 997، إلى جانب تطبيق «أسعفني» المخصص للأجهزة الذكية، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء البلاغات، واستدعاء الفرق الإسعافية، وتتبع حالة البلاغ، إضافة إلى تحديد موقع البلاغ بدقة، حيث يقدم التطبيق معلومات عن المنشآت الصحية القريبة، وأرقام الطوارئ، وخدمات دعم متعددة باللهجات المحلية والإغاثية، ما يعزز من كفاءة الاستجابة، ويوفر تجربة مستخدم فعالة وسريعة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات إسعافية متقدمة، وضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة في أنحاء المنطقة كافة، كما نفذت إدارة التطوع بالفرع 248 مشاركة وفعالية في مناسبات مختلفة بالمنطقة، تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية أثناء الفعاليات والنشاطات الرياضية والمساعدات الإنسانية بإجمالي 10,115 ساعة تطوعية، شارك فيها 1958 متطوعاً ومتطوعة، فيما نظمت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع الهيئة في عسير 162 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية، استفاد منها ما يزيد على 7590 متدرباً ومتدربة.