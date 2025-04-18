نيابة عن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الحرس الوطني الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، حفل تخريج الدفعة الـ22 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية «كاساو»، على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض، وفرعي الجامعة بجدة، والأحساء، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.وشهد الحفل حضور وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، إلى جانب عددٍ من كبار مسؤولي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.وابتدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين في المدن الجامعية الثلاث: الرياض، وجدة، والأحساء، والبالغ عددهم 2149 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة وفي مختلف التخصصات الطبية.وألقى الخريج عبدالملك الأومير، والخريجة يارا السعيد نيابة عن زملائهما، كلمة الخريجين عبّرا فيها عن سعادتهما وزملائهما في يوم تخرجهم؛ الذي يمثل المستقبل المشرق لهم كخريجين يتوقون فيه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، شاكرين لنائب وزير الحرس الوطني رعاية حفل تخريجهم مع شكرهم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما قدموه لهم طيلة سنوات الدراسة بالجامعة.ثم شاهد الجميع أوبريتًا بعنوان: «جامعة لصحة وطن»، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ذلك الصرح العلمي الذي أصبح ركيزة أساسية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.بعد ذلك ألقى رئيس الجامعة الدكتور بندر القناوي، كلمة بهذه المناسبة، ثمّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني، وقال: «لقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كل الدعم والرعاية والعناية بالتعليم وبناء المواطن المتسلح بالمعرفة، ليكون قادرًا على المشاركة في مسيرة النماء في وطن الخير والعطاء». وعُرض بعد ذلك فيلم يحكي مسيرة الجامعة في 20 عامًا منذ تأسيسها، والإشارة إلى أبرز منجزاتها ومخرجاتها.عقب ذلك، أعلن تخريج الدفعة الـ22، مكرمًا الحاصلين على مراتب الشرف الأولى، والطالب المثالي، والطالب القيادي ثم التُقطت الصور التذكارية مع نائب وزير الحرس الوطني ووكلاء الجامعة والخرّيجين.