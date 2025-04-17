احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بـ96 طالباً وطالبة، حققوا مراكز متقدمة في جائزة «منافس» الوطنية في دورتها الثانية، وذلك في احتفال رسمي، يعكس حرص وزارة التعليم، على ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الابتكار في المجتمع التعليمي.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف الزارع، في حديثه لـ «عكاظ»: أن الجائزة تمثل منصة وطنية رائدة، تهدف إلى تعزيز روح الريادة والقيادة لدى الطلاب والطالبات، ودعم مواهبهم في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن الجائزة تُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال اكتشاف ورعاية العقول الواعدة.

وجائزة «منافس» الوطنية، التي أطلقتها وزارة التعليم، ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، تضم خمسة مسارات إستراتيجية تشمل: التحصيل المعرفي، والاختبارات الدولية، والعمل التطوعي، والابتكار والموهبة العلمية، إضافة إلى مهارات المستقبل وريادة الأعمال.

وتسعى الجائزة إلى تحويل البيئة المدرسية إلى حاضنة للإبداع والتميز، ودافعة لمهارات القرن الحادي والعشرين، عبر تمكين الطلاب من استكشاف قدراتهم وتحفيزهم على تقديم حلول مبتكرة لتحديات العصر.

يُشار إلى أن «منافس» حظيت منذ انطلاقتها بإقبال واسع من الميدان التعليمي، وتفاعل كبير من الأسر والطلاب على حد سواء، ما يعكس وعي المجتمع بأهمية الاستثمار في العقول وبناء الإنسان السعودي المؤهل لصناعة الفارق في الاقتصاد المعرفي.