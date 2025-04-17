بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.

سلّم الرسالة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقبال مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسموه اليوم في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقل وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإيراني، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، ومدير مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد محمدي كلبيكاني، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد عزيز نصير زاده، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال وزير الدفاع: بتوجيه من القيادة التقيت مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.. وسَلّمتُ خلال اللقاء رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونقلت تحيات القيادة، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا، وناقشنا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن خامنئي قوله خلال اللقاء، إن «العلاقات بين السعودية وإيران ستكون مفيدة لكلا البلدين، ويمكن للدولتين أن تكونا مكملتين لبعضهما البعض».

من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن السعودية وإيران يمكن أن تكونا نموذجاً للتعاون الإقليمي، مشدداً على ضرورة تعزيز الوحدة والتلاحم في العالم الإسلامي، داعياً إلى تطوير التعاون الثنائي بين السعودية وإيران في كافة المجالات والاستفادة من القدرات المشتركة لحل القضايا الإقليمية.