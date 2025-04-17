في خطوة تُجسِّد رؤية تنموية عميقة، نجح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في استقطاب شركة (دان) الحكومية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في طبيعة حائل ومساحاتها الزراعية الشاسعة، وذلك عبر مشاريع نوعية في مجال السياحة الريفية.

وجاءت هذه الخطوة خلال استقباله في مكتبه للرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن أبا الخيل، حيث جرى استعراض ملامح الشراكة وأهدافها، وتبادل الرؤى حول مستقبل السياحة الريفية في المنطقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن تنوّع تضاريس حائل، بين الجبال والسهول والوديان، يجعلها من أوائل المناطق الجاذبة لمشاريع السياحة الريفية، تزامنًا مع الإقبال المتزايد من الزوار من داخل المملكة وخارجها، وخصوصًا من دول الخليج وأوروبا.

وقدمت «دان» خلال اللقاء عرضًا لإستراتيجيتها القائمة على نموذج أعمال متكامل، يجمع بين الأصول المملوكة للشركة، وبين نموذج الامتياز التجاري الذي يتيح لملاك المزارع المحليين تحويل مزارعهم إلى وجهات ريفية سياحية نابضة بالحياة.

وتسعى إمارة حائل من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز منظومة سياحية عالمية المستوى، تعكس غنى المنطقة الطبيعي والزراعي، وتسهم في خلق تجارب فريدة تُعيد رسم العلاقة بين الإنسان والطبيعة عبر أنماط السياحة البيئية والريفية والترفيهية.

وتُعد حائل من أكبر المناطق الريفية في المملكة، وتمتلك مقومات سياحية زراعية نادرة، بما في ذلك مزارع النخيل، والتنوع المناخي، والموارد المائية، الأمر الذي يجعلها حاضنة مثالية للاستثمار في هذا النوع من السياحة المتجددة.