وضع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز حجر الأساس لـ42 مشروعا تنمويا واستثماريا بتكلفة إجمالية بلغت 589 مليون ريال.

واستمع نائب أمير المنطقة لشرح مفصل من أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، حول المشروعات التي تم وضع حجر الأساس لها، التي تضمنت 27 مشروعا تنمويا بقيمة إجمالية بلغت 369 مليون ريال، شملت «شبكة تصريف مياه الأمطار في الأحياء الشمالية بمدينة جازان، وإنشاء وصيانة الطرق، و12 مشروعا لتشغيل المدن»، إضافة إلى 15 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي 220 مليون ريال، لتنفيذ مشروعات مدينة ألعاب مائية، ومركز للمال والأعمال، وأكاديمية رياضية.

ونوَّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام وتوجيهات دائمة بتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، موجها بأهمية تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.